A densa coluna de fumo avistada nas proximidades do Pico do Areeiro, uma das montanhas mais altas da Ilha da Madeira, tem gerado alarme entre a população e as autoridades.

No entanto, o Comandante Operacional Regional da Protecção Civil, Marco Lobato, assegurou que o fogo não está localizado no Pico do Areeiro, contrariando assim a preocupação geral.

"Não validamos essa informação. O fogo não está nem perto do Pico do Areeiro", afirmou, esclarecendo que o fumo visível na zona é originário das chamas que estão no Fajã dos Cardos, no Curral das Freiras, e que estão a progredir, lentamente, em direcção à Boaventura. "O Pico do Areeiro não tem qualquer fogo", reforçou.

Marco Lobato explicou ainda que a posição do fumo pode dar a impressão de que as chamas estão no Pico do Areeiro, mas, na realidade, elas vêm de uma área situada "do outro lado da montanha". A Protecção Civil confirmou esta informação através de reconhecimento feito pelo meio aéreo.

É um foco que requer bastante atenção pelo facto de estar a arder em zona totalmente inacessível pelos meios terrestres e que o meio aéreo não pode operar, devido à grande altitude. Daí, realmente, representa uma grande preocupação para nós, porque não estamos a conseguir chegar sequer perto das chamas. Marco Lobato, Comandante Operacional Regional da Protecção Civil

De qualquer forma, o Comandante garante que as autoridades estão a realizar "vigilância activa" à ocorrência, de forma a perceber qual será a direcção que o fogo vai levar, para que depois possa ser efectuada a "intervenção nas zonas onde já for possível actuar pelos meios terrestres e, possivelmente, com o meio aéreo".

"Tudo isto vai depender da dinâmica do próprio fogo e o que vai acontecer, agora, com o cair da noite, porque as temperaturas tendencialmente vão baixar e isto poderá ser um factor que irá beneficiar o combate nesta frente", explicou, reforçando que, de momento, "não é possível fazer mais nada, apenas monitorizar".

Quanto à frente activa na Ponta do Sol, onde o helicóptero esteve a realizar as últimas descargas antes do anoitecer, o comandante também destacou que naquela zona as operações aéreas estão a ser efectuadas pelos meios terrestres. "O helicóptero faz as descargas e depois esse mesmo trabalho é consolidado com os bombeiros no local", frisou.

No mais recente balanço, enviado em comunicado pelas autoridades, o incêndio iniciado a 14 de agosto continua a afetar os concelhos de Câmara de Lobos (Curral das Freiras) e Ponta do Sol (Paul da Serra/Lombada), com dois teatros de operações que contam com mais de 100 operacionais, 20 veículos e um meio aéreo.

Mais dois bombeiros assistidos no Hospital Mais dois bombeiros, que actuavam no combate ao incêndio que atinge a Madeira, foram assistidos no Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Na mesma nota é dado conta da informação dos dois bombeiros que foram assistidos no Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, tal como o DIÁRIO avançou em tempo oportuno.

"Temos a registar três ocorrências envolvendo bombeiros, dois dos Açores e um do Continente, que apresentaram sintomas relacionados com mal estar e indisposição. Receberam assistência no local e a equipa de saúde do INEM encaminhou dois deles para o Hospital Dr. Nélio Mendonça", pode ler-se.