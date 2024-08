Direcção do vento será determinante para extinção ou propagação do incêndio no Curral das Freiras

A direcção do vento vai ditar o evoluir das chamas na freguesia do Curral das Freiras, em Câmara de Lobos.

O incêndio que está a lavrar no Pico Furão segue no sentido ascendente da montanha em direcção ao Pico Ruivo, mas, caso haja uma alteração da direcção do vento, o fogo poderá descer o cume e alcançar a zona habitacional.

Atendendo à impossibilidade de acessar o incêndio, o Serviço Regional de Protecção Civil tem aguardado o evoluir das chamas até a um ponto que seja possível o combate pedestre, através dos bombeiros e das viaturas, ou aéreo, através das descargas de água do helicóptero.

Ao DIÁRIO, o presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, Manuel Salustino Jesus, revela que as entidades competentes têm acompanhado com máxima atenção o evoluir do incêndio, "aguardando com algo de expectativa o final da tarde, momento em que com o pôr-do-sol e com o cair da noite há uma alteração dos ventos locais".

O vento será, portanto, determinante para extinção ou para a propagação do incêndio no Curral das Freiras.

A zona residencial no sítio do Pico Furão, localizada no Curral de Cima, conta com pouco mais de cinco casas com cerca de 30 habitantes.

Manuel Salustino Jesus atenta que a prioridade dos agentes de Protecção Civil será "sempre proteger as pessoas e os bens" para então combater o incêndio.

Esta segunda-feira, 19 de Agosto, dois idosos foram recomendados a deixar as suas residências por precaução, tendo em conta as suas dificuldades de mobilidade.