Reacendimentos na frente da Serra de Água geram preocupação

O incêndio que atinge o concelho Ribeira Brava continua a causar grande preocupação, especialmente na frente da Serra de Água, onde agora novos reacendimentos voltam a alarmar.

Os ventos fortes e as altas temperaturas que se fazem sentir estão a complicar o trabalho dos bombeiros, que se encontram no terreno desde quarta-feira. A Protecção Civil tem reforçado as operações com meios aéreos e terrestres, mas o terreno acidentado e de díficil acesso apresenta desafios acrescidos.

Fogo da Ribeira Brava alastra para o concelho de Câmara de Lobos O incêndio que deflagra, desde ontem, na Ribeira Brava já alastrou para o concelho vizinho de Câmara de Lobos, gerando novas preocupações para as autoridades e população.

Ressalvamos que os meios terrestres manter-se-ão no teatro de operações em vigilância permanente, com o objetivo de intervir, estrategicamente, nos locais onde aqueles meios poderão combater as chamas. Protecção Civil

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira reforça ainda que os Bombeiros e elementos afectos ao IFCN "têm encetado todos os esforços" para o combate às chamas, que é "dificultado pelas temperaturas altas, humidade relativa muito baixa e vento forte".