Labaredas já são avistadas nos picos do Lombo do Urzal

A noite deverá ser longa para os moradores de alguns sítios da freguesia da Boaventura. Neste momento, as labaredas que são avistadas nos picos mais altos da cabeceira do Lombo do Urzal deixam a população apreensiva.

O fogo dobrou a cumeeira e já lavra no interior da floresta, nomeadamente Laurissilva.

O avançar de uma frente em direcção à Boaventura, no concelho de São Vicente, já havia sido confirmado pelo Serviço de Protecção Civil, no último ponto da situação aos incêndios que começaram a 14 de Agosto.