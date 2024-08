O presidente da Protecção Civil da Madeira, António Nunes, revelou, hoje, que o incêndio no Curral das Freiras é "a maior preocupação deste momento".

O incêndio está a progredir de forma ascendente em direcção a Este, isto é, para os picos mais altos, mas também de forma descendente em direcção à Fajã dos Cardos e é isso que nos traz algumas preocupações". António Nunes

No combate às chamas estão "19 operacionais e sete meios".

Chamas descontroladas no Curral das Freiras Fogo está a descer a encosta, mas está num local de difícil acesso

Relativamente à Serra de Água, neste momento existem quatro frentes activas, "todas de fraca intensidade".

Já a frente activa na Encumeada "passou a Estalagem", subindo a serra, mas também "com fraca intensidade".

Esperamos que não tenha desenvolvimentos daí por adiante". António Nunes

Quanto à Ponta do Sol, as atenções estão centradas na Quintinha da Lombada e na Furna, "com as chamas a progredirem no sentido Norte/Sul e a aproximarem-se das habitações, sem, no entanto, apresentar "grandes preocupações". Tanto que, segundo António Nunes, foi reduzido o número de elementos no combate a este incêndio.

De acordo com o presidente da Protecção Civil, o incêndio que lavra nos Canhas "também está com muito pouca intensidade", mas por ser uma zona de difícil acesso "não existem condições para fazer o combate às chamas de forma apeada".

"Neste teatro de operações temos 14 meios e 55 operacionais que, entretanto, vão ser revezados por outros que estiveram a descansar", revelou.

Até à data, não existem outras habitações em risco.