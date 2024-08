'Os Profetas' reforçam aposta no futebol jovem

Depois da estreia absoluta no futebol madeirense na época 2023/2024, numa aposta 100% destinada ao futebol jovem, a Associação Desportiva 'Os Profetas' já prepara a nova temporada - 2024/2025.

"É já a partir do dia 27 de Agosto que as 'oficinais' para as equipas de formação desta coletividade abrem portas, com os primeiros treinos no campo sintético do Estádio José Lino Pestana, a partir das 19 horas", adianta a colectividade do Porto Santo em comunicado enviado ao DIÁRIO.

"Após o sucesso que foi no ano de estreia, 'Os Profetas' continuarão a reforçar e a melhorar as condições de treino e logísticas para os seus jogadores. Na época passada, o futebol juvenil do clube começou com cerca de 30 atletas, tendo, depois, terminando a época envolvendo cerca de uma centena de jovens, distribuídos pelos escalões de sub-11, sub-12 e iniciados", adianta ainda o clube que curiosamente no seu ano de estreia, destacou-se em termos de resultados desportivos com a conquista a Taça da Madeira - Liga Prata, no escalão de sub-12.

Para a presente temporada o projecto do clube do Porto Santo, passa por incluir ter três escalões de futebol jovem a competir, nomeadamente sub-11, sub-13 e iniciados, dando assim continuidade ao trabalho que foi feito na época de estreia.

"Para fazer parte da equipa, basta comparecer no campo sintético do Estádio José Lino Pestana na próxima terça e quinta-feira, 27 e 29 de Agosto, a partir das 19 horas. O clube uma vez mais abre as portas às crianças e jovens porto-santenses e a todos os outros que residem na ilha do Porto Santo", concluí o comunicado.