Syro encanta multidão nas Festas de São Vicente

As Festas de São Vicente foram, esta noite, palco de um dos momentos mais aguardados, com o concerto do cantor Syro. Com uma actuação vibrante e envolvente, o cantor cativou a multidão entusiástica, transformando a praça central do concelho num autêntico mar de fãs.

Conhecido pelos seus sucessos pop e pela presença carismática em palco, não decepcionou os presentes, entoando os seus principais êxitos como ‘Deixar passar’ e ‘Perto de Mim’.

Antes do concerto de Syro, outro destaque recaiu sobre o Festival ‘Vozes do Norte’, concurso de talentos.

O jovem Francisco Catanho conquistou o júri da 20.ª edição deste evento ao interpretar o tema ‘Nessum Dorma’ de Giancomo Puccini. Na segunda posição ficou Tomás Santos, que interpretou o tema ‘Prometo, de Fernando Daniel, e o último lugar do pódio foi conquistado por Nuno Santos, com a música ‘Estranha Forma de Vida’, de Amália Rodrigues.