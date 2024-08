Coluna de fumo no Pico do Areeiro gera preocupação

Uma densa coluna de fumo avistada na zona do Pico do Areeiro, uma das montanhas mais altas da ilha da Madeira, está a gerar preocupação entre a população.

A Câmara Municipal de Santa Cruz, através das suas redes sociais, informa que o fumo neste momento visível no concelho "é proveniente do Pico do Areeiro", estando fora assim fora do perímetro daquela autarquia

Por sua vez, contactado pelo DIÁRIO, Marco Lobato, Comandante Operacional Regional da Protecção Civil, reforçou que, até o momento, não há confirmação oficial de incêndio no Pico do Areeiro, apesar dos relatos do denso fumo na área.

"As pessoas vêem muito fumo e já acham que está no Pico do Areeiro. Nós não temos essa validação. Estamos à espera que, entretanto, o nosso meio aéreo faça o reconhecimento para validar ou não essa questão", disse, acrescentando que, actualmente, apenas existe confirmação de fogo no Curral das Freiras, que está do lado em direção à Boaventura".