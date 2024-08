Encerrado mais um percurso pedestre por precaução devido aos incêndios

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) encerrou, esta terça-feira mais um percurso pedestre classificado devido ao incêndio que lavra há uma semana na Madeira.

O PR 9 - Levada do Caldeirão Verde, em Santana, foi encerrado por precaução, à semelhança do que já aconteceu com outros 20 trilhos desde o início desta catástrofe ambiental.

Neste momento encontram-se vedados à circulação os seguintes trilhos classificados:

PR 1 - Vereda do Areeiro

PR 1.1 - Vereda da Ilha

PR 1.2 - Vereda do Pico Ruivo

PR 1.3. - Vereda da Encumeada

PR 2 - Vereda do Urzal

PR3 - Vereda do Burro

PR 3.1 - Caminho Real do Monte

PR 6 - Levada das 25 Fontes

PR 6.1. - Levada do Risco

PR 6.2 - Levada do Alecrim

PR 6.3 - Vereda da Lagoa do Vento

PR 6.4 - Levada Velha do Rabaçal

PR 6.5 - Vereda do Pico Fernandes

PR 6.6 - Vereda do Túnel do Cavalo

PR 6.7 - Vereda da Câmara de carga do Rabaçal

PR 6.8 - Levada do Paul II – Um caminho para todos

PR 9 - Levada do Caldeirão Verde

PR 12 - Caminho Real da Encumeada

PR 13.1 - Vereda da Palha Carga

PR 17 - Caminho do Pináculo e Folhadal

PR 27 - Glaciar do Planalto

PR 28 - Levada da Rocha Vermelha

Alguns destes percursos foram mesmo destruídos parcial ou totalmente pelas chamas que não têm dado tréguas, como é o caso do PR 2 - Vereda do Urzal, do PR 12 - Caminho Real da Encumeada, do PR 17 - Caminho do Pináculo e Folhadal, do PR 27 - Glaciar do Planalto ou do PR 1.3. - Vereda da Encumeada.

Além destes percursos classificados, estão igualmente interditos os percursos na Levada Nova e na Levada dos Moinhos, na Ponta do Sol, bem como os trilhos existentes no Curral das Freiras.

Apesar de encerrados, têm sido muitos os turistas a não cumprir com as indicações, furando as barreiras e percorrendo esses itinerários.