150 bebés nascidos em Junho gera crescimento de 22%

Em Junho de 2024 nasceram 150 bebés na Madeira, mais 27 do que no mesmo mês do ano passado, o que implica um aumento de 22%. Ao mesmo tempo, o número de óbitos diminuiu 16,3% relativamente ao mês homólogo para 185. Desse modo, o saldo natural foi negativo em 35 indivíduos.

Segundo os dados divulgados esta manhã pela DREM, no sexto mês deste ano, "foram averbados na Região Autónoma da Madeira (RAM) 185 óbitos, valor inferior ao observado em Junho de 2023 (menos 36 óbitos; -16,3%)", sendo que no acumulado de desde Janeiro "registaram-se 1.263 óbitos, menos 163 do que no período homólogo (-11,4%)".

A Direção Regional de Estatística da Madeira avalia o 'excesso de mortalidade, "que compara os óbitos do mês em referência (185 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (201 óbitos, em média), mostra que houve um défice de mortalidade de 8,1%, refletindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número de óbitos ter sido quase sempre superior ao valor registado em Junho de 2024".

Infelizmente, nesse mês, "foi averbado 1 óbito com menos de 1 ano e 1 feto-morto", salienta.

Quanto aos nados-vivos, com os tais 150 que correspondem a um aumento pouco usual (relativamente ao mês homólogo de 2023 são mais 27 nascimentos), significa que nos primeiros 6 meses de 2024 nasceram 847 bebés, valor "superior ao verificado no mesmo período de 2023 em 1,7% (mais 14 nados-vivos)".

Assim, da diferença entre nados-vivos e óbitos "resultou um saldo natural negativo de 35 indivíduos em Junho de 2024, menos penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -98. Nos primeiros 6 meses de 2024, o valor acumulado do saldo natural foi de -416, apresentando um desagravamento relativamente ao observado no mesmo período de 2023 (-593)", diz a DREM.

Finalmente, destaca que "no sexto mês de 2024, celebraram-se 117 casamentos, correspondendo a uma subida de 12,5% relativamente ao número de casamentos realizados em Junho de 2023 (mais 13 casamentos). De Janeiro a Junho, foram celebrados 485 casamentos, mais 38 (+8,5%) do que no período homólogo".

País abaixo da média regional

Também hoje, foram divulgadas as estatísticas demográficas a nível nacional, que concluem que morreram mais pessoas em Julho e nasceram menos bebés em Junho.

Segundo o INE, "em Julho de 2024, registaram-se 9.528 óbitos, valor superior ao registado em Junho de 2024 (mais 268 óbitos; +2,9%) e ao registado em Julho de 2023 (mais 779 óbitos; +8,9%)", tendo-se registado em Junho, ao contrário da Madeira, apenas 6.665 nados-vivos, número que diminuiu 5,9% relativamente a Maio de 2024 (7 080) e 4,4% relativamente a Junho de 2023 (6.970)".

Assim, em Junho, "o saldo natural foi -2.551, agravando-se em relação ao do mês homólogo de 2023, quando registou o valor de -1.838", acrescenta o Instituto Nacional de Estatística.

Também em Junho de 2024, "celebraram-se 3.976 casamentos, o que corresponde a um acréscimo de 10,0% em relação ao número de casamentos realizados em Maio de 2024 (mais 362 casamentos) e a um acréscimo de 3,6% em relação a Junho de 2023 (mais 140)", valores abaixo do que se registaram na Madeira.