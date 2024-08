Mais dois bombeiros assistidos no Hospital

Mais dois bombeiros, que actuavam no combate ao incêndio que atinge a Madeira, foram assistidos no Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

De acordo com informações apuradas pelo DIÁRIO, um dos operacionais foi levado ao hospital após desmaiar durante as operações, enquanto o outro necessita de cuidados médicos devido à inalação de fumo.

As operações de combate ao incêndio prosseguem, com o foco principal em conter a propagação das chamas e a garantir a segurança dos residentes e das áreas florestais afectadas.

Incêndio no Curral das Freiras "permanece preocupante" O foco de incêndio activo no Curral das Freiras, mais concretamente na Fajã dos Cardos, "permanece preocupante", de acordo com o ponto de situação efectuado, pelas 17 horas, pelo Serviço Regional de Proteção Civil.

O foco de incêndio activo no Curral das Freiras, mais concretamente na Fajã dos Cardos, "permanece preocupante", de acordo com o ponto de situação efectuado, pelas 17 horas, pelo Serviço Regional de Proteção Civil.

A mesma nota informativa adianta que o incêndio "mantém dois teatros de operações localizados na Serra de Água (Encumeada e Paul da Serra) e no Curral das Freiras".