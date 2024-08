Acesso ao Curral de Cima impedido

A comunicação social está impedida de aceder à zona do Curral das Freiras afectada pelo incêndio.

Para o Pico do Furão, no Curral de Cima, apenas sobem residentes e a Proteção Civil, nem o autocarro da Horários do Funchal tem permissão para recolher os passageiros, obrigando-os a descer até ao ponto limite, que fica no cruzamento da Estrada do Ribeiro Cidrão.

Informações obtidas no local apontam que o incêndio estará mais controlado, lavrando com menos intensidade por agora.

O helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil está a sobrevoar o Curral das Freiras apesar da impossibilidade de efectuar descargas de água.