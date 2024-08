Disponibilizado apoio psicológico à família de homem que caiu em ravina no Porto Santo

O Gabinete de Psicologia do Comando Geral da Polícia Marítima já disponibilizou apoio à família do homem que na manhã de ontem caiu com o carro numa ravina na Fonte da Areia, no Porto Santo, e que, entretanto, foi levado pelo mar.

Neste momento, os Bombeiros Voluntários do Porto Santo e a Guarda Nacional Republicana (GNR) continuam a fazer buscas por terra e está também a ser utilizado um drone do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) para tentar localizar o cadáver.

O Comandante da Zona Marítima da Madeira, Rui Teixeira, referiu ainda ao DIÁRIO que estão a contar com o apoio do Instituto Hidrográfico nos cálculos da deriva, mas admite que devido às condições muito adversas nada foi encontrado até agora.

A forte agitação marítima e o vento estão a condicionar as operações. Assim que seja possível deverá ainda ser empenhado nas buscas o NRP Tejo, o avião da Força Aérea C-295 e os drones do Comando Operacional da Madeira.