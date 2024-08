MPT exige 12 horas de estacionamento gratuito para os madeirenses no Pico do Areeiro

O Partido da Terra (MPT) exige que seja concedida, no mínimo, 12 horas de estacionamento gratuito a todos os habitantes da Madeira e Porto Santo no estacionamento do Pico do Areeiro, de forma a assegurar que os residentes possam continuar deste ponto turístico "sem serem sobrecarregados financeiramente".

O Partido da Terra manifesta a sua preocupação e discordância face à recente decisão da Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente de cobrar 4 euros por hora de estacionamento no Pico do Areeiro, e exige que seja. Embora compreendamos a necessidade de gerir e regular o fluxo de veículos neste importante ponto turístico, consideramos que esta medida penaliza de forma desproporcionada os residentes da Região Autónoma da Madeira MPT

O partido considera que o Pico do Areeiro é um património natural e cultural "que pertence a todos os madeirenses e portossanteses" e que, por isso, "não deve ser visto exclusivamente como uma atração turística".

"A cobrança de uma tarifa elevada de estacionamento, sem qualquer consideração pelas necessidades e direitos dos residentes, é, na opinião do Partido da Terra, uma injustiça que deve ser corrigida", sublinha a força política, através de comunicado.

O partido justifica que esta medida irá permitir "um equilíbrio justo entre a necessidade de preservar o ambiente e o direito dos residentes ao acesso gratuito ao seu próprio património". Além disso, o MPT acredita que também poderá incentivar uma "utilização mais consciente e ordenada do espaço, sem prejudicar aqueles que têm o Pico do Areeiro como parte integrante do seu quotidiano e identidade".