Avaria em avião da Binter no Porto Santo

Uma avaria em uma das portas do avião da Binter deixou, esta manhã, a aeronave em 'terra' no Aeroporto do Porto Santo.

Segundo o que foi possível apurar, uma das portas da aeronave não fecha e será necessário encomendar uma peça vinda de Espanha para soluccionar o problema.

Ainda assim, a viagem de regresso à Madeira, às 14h30, ainda não foi cancelada, segundo o site da ANA Aeroportos.