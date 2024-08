CDS defende discriminação positiva para os residentes nos estacionamentos do Pico do Areeiro

O CDS-PP Madeira veio hoje defender que os residentes estejam isentos ou paguem uma tarifa de estacionamento reduzida nos estacionamentos de acesso ao Pico do Arieiro.



Apesar do CDS mostrar-se sensível nas medidas do Governo para disciplinar os acessos aos percursos pedestres, o partido afirma não pode aceitar que os residentes paguem 4 euros por hora para estacionar no Pico do Arieiro.



É prudente e de bom senso que se estude uma tarifa reduzida, ou mesmo isenção para os residentes na Região que não têm nenhuma responsabilidade no aumento do fluxo de turistas naquela zona e a outras e que não dispõem de poder de compra equivalente a quem nos visita. Uma solução será a isenção de pagamento nos parques mais distantes e apenas o pagamento de uma tarifa mínima no estacionamento mais próximo do Pico do Arieiro. José Manuel Rodrigues

Não obstante, os centristas defendem que o mesmo princípio de discriminação positiva para os residentes deve ser aplicado noutros parques e serviços que venham a ser criados. "As discriminações positivas em termos de pagamento de determinados serviços para os residentes são práticas em muitos destinos turísticos e não contrariam as regras da União Europeia".