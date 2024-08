"Vale do Fogo" com exibições no Fórum Machico este mês

"Vale do fogo", a mais recente curta-metragem produzida pela Neblina Filmes do realizador João Brás, será exibida nos dias 17, 24 e 31 de Agosto na Sala de Cinema do Fórum Machico, com 8 sessões diárias, anuncia a produtora.

Soa o búzio. As barcas flamejantes iluminam as montanhas do vale. Tomás procura refúgio no mar, mas a ausência do fogo lhe chama. Sinopse

Tal como alude a sinopse, "Vale do Fogo" aborda e representa "a tradição secular dos Fachos de Machico - Finalista das 7 Maravilhas da Cultura Popular de 2020 - na qual acompanhamos a vida e a visão de Tomás, ao longo da semana de preparação desta tradição, desde a conceção ao mergulho final. Um filme envolvente e familiar, com um tema muito atrativo para todas as idades e gerações", realça.

De referir que "o filme foi rodado na Freguesia de Machico em Agosto do último ano, através do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Machico. A obra conta com um elenco totalmente madeirense: Leandro Vieira, Delfino Pinto, Catarina Fernandes, Maria Freitas, Mariana Malho, Tomás Santos, entre outros", explica ainda a produtora.

Acresce que, "recentemente, a curta-metragem foi finalista no Altitude Film Festival, o 1.º Festival de Cinema a Bordo da TAP Air Portugal, podendo ser vista a bordo de todos os aviões" da companhia aérea, nomeadamente "em viagens de longa duração já no mês de Outubro. Uma oportunidade única que os passageiros terão para conhecer esta tradição de Machico e da Ilha da Madeira", defende.

A produtora Neblina Filmes acredita que "este filme fortalecerá o destino da Madeira e ampliará as ligações das histórias que são contadas através do ecrã, ligando e promovendo a Madeira para o Mundo. Esta é a primeira história de um projeto híbrido que pretende reunir diversas freguesias e municípios, num olhar único, sobre as tradições vivenciadas da Madeira", almeja.

Os bilhetes para as sessões no Fórum Machico podem ser adquiridos através das redes sociais (Facebook e Instagram) da Neblina Filmes.