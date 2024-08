Explorações ponderam evacuação dos animais

Há pelo menos duas vacarias, uma no Jardim da Serra e outra em São Vicente, cuja evacuação dos animais está a ser equacionada, antevendo qualquer agravamento da situação.

Isso mesmo foi confirmado ao DIÁRIO por Rafaela Fernandes. A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente dá conta de que em causa estão cerca de duas centenas de cabeças de gado em cada uma destas explorações pecuárias.

Para já, ambas têm um plano de contigência que prevê estas situações, garantindo água e alimento para os animais. No caso da vacaria do Jardim da Serra, o proprietário providenciou a criação de um aceiro ao redor da exploração, o que confere uma maior segurança ao espaço.

Ainda assim, a governante garante que tudo está a ser preparado para a necessidade de ser necessária a transferência dos animais, em ambos os casos. "Mobilizar 200 cabeças de gado não é fácil, mas temos de ter, naturalmente, um plano de contigência no sentido de minimizar ao máximo as situações", sustenta, apontando que "vai ser evitado ao máximo a deslocação dos animais, mas garantindo o cumprimento do respectivo plano de contingência".

Outra situação que tem merecido a atenção dos serviços tutelados por Rafaela Fernandes, prende-se com as associações de acolhimentos de animais. No caso, uma na Ribeira Brava e outra na Ponta do Sol. Esta última, por se encontrar em zona serrana, a evacuação está a ser seriamente encarada com maior vigor. No caso, são 17 cães e pouco mais de uma dezena de gatos que terão de ser deslocados.