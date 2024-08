Provedoria do Animal: Um Apelo à Ação

Nunca se falou tanto da causa animal na Madeira como hoje, infelizmente pelos piores motivos. Muitos dos casos que ganham notoriedade nos meios de comunicação social e nas redes sociais refletem a necessidade urgente de uma abordagem mais eficaz e estruturada na defesa dos direitos dos animais. É neste contexto que a Provedoria do Animal na Madeira deve se apresentar como uma oportunidade crucial para mudar o rumo dos acontecimentos e promover um futuro mais digno para os animais da nossa região.

O papel do Provedor do Animal não deve ser apenas a de uma figura simbólica ou burocrática, muito menos com um ordenado pago a peso de ouro. Pelo contrário, o seu papel deve ser de proatividade, atuando de forma incisiva e preventiva, antecipando problemas e implementando soluções que evitem que os animais sejam submetidos a sofrimento. A sua missão deve ir além da reação a denúncias e a de dar palpites sobre casos extremos; deve sim envolver-se ativamente na criação de políticas e programas que protejam e promovam o bem-estar animal em toda a região. Uma das principais responsabilidades da Provedoria do Animal deverá ser a de articular e coordenar os esforços das várias entidades envolvidas na proteção animal e não ficar à espera que o trabalho chegue à sua secretária. Atualmente, há uma fragmentação dos esforços, onde várias organizações e instituições trabalham, muitas vezes, de forma isolada e sem uma estratégia comum. A Provedoria do Animal deve assumir o papel de mentoria neste processo, promovendo uma colaboração eficaz entre associações de proteção animal, forças de segurança, entidades governamentais e a sociedade civil. Só através de uma abordagem integrada e colaborativa será possível alcançar resultados verdadeiramente impactantes na defesa dos direitos dos animais. Outra vertente fundamental que não pode ser ignorada é a educação para o cuidado animal. A mudança de mentalidades e comportamentos só é possível se formos capazes de educar as gerações atuais e futuras para a importância do respeito e do cuidado pelos animais. Este deverá ser um dos pilares da atuação da Provedoria do Animal, promovendo programas educativos, tanto em escolas como junto da população em geral, que incentive uma relação mais saudável e responsável entre todos os seres vivos. A sensibilização para a causa animal deve ser uma prioridade, pois só assim poderemos construir uma sociedade mais consciente e compassiva. Como tal, urge a necessidade da revisão da Provedoria do Animal na Madeira pois a mesma deve ser vista como um catalisador de mudanças profundas, sendo determinantes na promoção de uma cultura de respeito e proteção dos animais.