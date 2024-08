Associação acusa autarquia da Ribeira Brava de não cumprir com esterilização dos animais

A Associação Ajuda Alimentar a Cães acusa a Câmara Municipal da Ribeira Brava de falhar à promessa de esterilizar os animais resgatados pela associação.

Emitindo um pedido de desculpas público a todos os adoptantes destes animais do concelho, a Associação começa por dar conta que, desde o início das operações de resgate no município da Ribeira Brava, já foram retirados das ruas centenas de cães "que estavam sob a responsabilidade da Câmara Municipal".

"Tentamos colaborar resgatando esses animais e a Câmara, supostamente, aceitava esterilizar as fêmeas aos seis meses", pode ler-se na publicação, que consta nas redes sociais da associação.

No entanto, alegadamente essa promessa não foi cumprida, com a associação a denunciar que a Câmara Municipal da Ribeira Brava tem "repetidamente desmarcado as esterilizações", alegando "falta de vagas".

Temos várias fêmeas com o cio e outras prenhas devido a esta irresponsabilidade por parte da autarquia. Lamentamos a falta de consideração pelos animais por parte da Câmara Municipal da Ribeira Brava. Ajuda Alimentar a Cães

"Apesar de todas as dívidas e a falta de donativos", a Ajuda Alimentar a Cães compromete-se a esterilizar todas as fêmeas que eram responsabilidade desta autarquia.

Questionada sobre este assunto, a Câmara Municipal esclareceu ao DIÁRIO "que a esterilização do animal [que consta na mensagem publicada pela Associação] está marcada para dia 23 de Agosto, agendamento que foi tratado muito antes desta publicação, em concordância com a dona do animal".

Sobre as restantes acusações, a autarquia não se pronunciou.