Câmara do Funchal evacua animais do canil do Vasco Gil

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) já está a evacuar, preventivamente, alguns animais do Vasco Gil, "pese embora não exista, até ao momento, qualquer perigo iminente".

A informação foi avançada pela autarquia. "No imediato estão a ser retirados os animais mais debilitados e com idade mais avançada", indicou o gabinente de comunicação municipal.

"Os meios de prevenção estão preparados, nomeadamente viaturas e identificação dos locais onde os animais possam ser acomodados, caso seja necessário uma retirada urgente", adiantou.

A Câmara Municipal do Funchal, como já informou ontem, após reunião de coordenação entre Presidente, Vice-presidente, comando dos Bombeiros Sapadores e Serviço Municipal de Proteção Civil, decidiu reforçar a vigilância e a prontidão operacional dos serviços municipais.

"O executivo do Funchal manifesta solidariedade para com as populações que estão a ser diretamente afetadas pelos incêndios, e já disponibilizou aos concelhos vizinhos toda a colaboração necessária", acerscenta em comunicado de imprensa.