Casamentos em alta

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 17 de Agosto, dá conta que há 17 anos que não havia tantos matrimónios como nos primeiros seis meses de 2024.

A nossa leitura das Estatísticas Demográficas revela também que a subida de 1,7% dos nascimentos e a diminuição de 16,3% nas mortes contribuem para o melhor saldo natural dos últimos 7 anos.

Incêndio dizima áreas protegidas

Com maior destaque nesta primeira página temos o fogo, que com três frentes activas feriu um bombeiro e afligiu moradores. 35 bombeiros com o apoio do helicóptero estiveram no combate às chamas. Albuquerque recusou a ajuda da República.

“Temos noção do combustível que existe na montanha”, admite autarca.

“É muito importante a Marinha manter presença regular na Madeira”

Para ler nesta edição a entrevista com o capitão-de-fragata Elias Cagarrinho, a bordo de um dos NRP com “tecnologia mais avançada” e que pode hoje ser visitado no Funchal.

Descubra que o Areeiro esteve 3,6ºC mais quente do que o normal em Julho.

“Motivação está no limite”

Nacional recebe hoje o campeão nacional num clima de confiança.

