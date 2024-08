Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados pelas 12h25 deste domingo, 11 de Agosto, para um despiste de mota no Santo da Serra.

O incidente terá ocorrido no Caminho Lombo das Faias, para onde foram mobilizados quatro operacionais numa ambulância e numa viatura de apoio.

Para já, sabe-se que do despiste resultou um ferido transportado ao Hospital Central do Funchal com queixas de dores nos membros inferiores.