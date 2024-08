Tiago Berenguer alcança 'top 30' no ranking júnior mundial

Tiago Berenguer subiu sete lugares no ranking de badminton de júnior mundial (BWF), passando a ocupar o 28.º lugar na hierarquia.

A actualização acontece após a prestação do atleta madeirense no prestigiado torneio internacional 'YONEX All England Júnior Badminton Championships 2024'.

Quanto ao ranking europeu de júnior, o atleta integra o 'top 10', ocupando a sexta posição.

De realçar que Tiago Berenguer, pertencente ao escalão sub-17, mantêm-se no topo do ranking europeu do seu escalão há 66 semanas consecutivas.