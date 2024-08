Preço das casas na Madeira subiu 16,7% num ano e lidera ranking nacional

"O preço das casas na Região Autónoma da Madeira subiu 16,7% em Julho face ao mesmo mês do ano anterior", revela o índice de preços do idealista, portal imobiliário, que garante que "comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.050 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Julho, tendo em conta o valor mediano", sendo que "em relação à variação trimestral, a subida foi de 1,6%".

De acordo com este portal, "os preços da região subiram nos últimos 12 meses em Ponta do Sol (30,3%), Calheta (19,9%), Santa Cruz (19,6%), Ribeira Brava (18,6%)", todos acima da média, com "Câmara de Lobos (13,9%), Funchal (13,7%) e Santana (1,1%)", abaixo da média regional. "O município mais caro para comprar casa é o Funchal (3.389 euros/m2), seguido por Calheta (3.339 euros/m2), Ponta do Sol (2.872 euros/m2), Ribeira Brava (2.638 euros/m2), Câmara de Lobos (2.455 euros/m2), Santa Cruz (2.195 euros/m2) e Santana (1.463 euros/m2). As casas no Porto Santo subiram 16,3% durante o mesmo período analisado, fixando o preço do metro quadrado em 2.336 euros/m2".

A nível nacional, o preço da habitação subiu 7,7% nos últimos 12 meses, situando-se em 2.696 euros/m2.

Por regiões, "nos últimos 12 meses, os preços das casas à venda aumentaram em todas as regiões do país. A liderar as subidas, encontra-se a Região Autónoma da Madeira (16,7%), seguida pela Região Autónoma dos Açores (16,6%), Algarve (8,4%), Norte (7,8%), Área Metropolitana de Lisboa (7,2%), Centro (5,3%) e Alentejo (1,6%)" e a "Grande Lisboa, com 3.743 euros/m2, continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida pelo Algarve (3.414 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (3.050 euros/m2) e Norte (2.240 euros/m2). Do lado oposto da tabela encontram-se o Centro (1.448 euros/m2), o Alentejo (1.563 euros/m2) e a Região Autónoma dos Açores (1.565 euros/m2) que são as regiões mais baratas para comprar casa", conclui.

Índice de preços imobiliários do idealista

Para a realização do índice de preços imobiliários do idealista, são analisados ​​os preços de oferta (com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do idealista. São eliminados da estatística anúncios atípicos e com preços fora de mercado.

Incluímos ainda a tipologia “moradias unifamiliares” e descartamos todos os anúncios que se encontram na nossa base de dados e que estão há algum tempo sem qualquer tipo de interação pelos utilizadores. O resultado final é obtido através da mediana de todos os anúncios válidos de cada mercado.