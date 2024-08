Trio madeirense no topo do ranking nacional de ténis de sub-14

Três jovens madeirenses, todos do Roberto Costa Ténis Clube, lideram os primeiros lugares do ranking nacional da Federação Portuguesa de Ténis no escalão de sub-14, depois de hoje ter sido divulgada a nova tabela actualizada.

No sector masculino Afonso Faria Paulino manteve a liderança na hierarquia, somando agora 2.093 pontos após 10 torneios realizados. Vicente Santos, do CT Porto, e Pedro Miguel Lima, do CT Viana ocupam os restantes lugares do pódio com 1.772,5 e 1.702,5 respectivamente.

Já no sector feminino a jovem madeirense Francisca Marote é agora a número 1 do ranking, com 2.525 pontos, após a disputa de 10 eventos ao longo de 2024, enquanto a sua colega de clube, Madalena Fernandes ocupa o segundo lugar, posição que já detinha anteriormente, mas agora com um total de 2.279 pontos, e também com o mesmo número de provas disputadas.

O terceiro lugar do pódio está Kika Lima do CT Estoril com 1.924 pontos, alcançados em seis torneios.