Tiago Berenguer conquista Internacionais Juniores de Inglaterra

O jovem madeirense festejou há instantes mais uma conquista em provas internacionais de badminton.

A participar nos Campeonatos Internacionais de Juniores de Inglaterra – Yonex All England Junior Badminton Championships – que teve lugar em Birmingham o líder do ranking europeu de sub-17 mostrou-se uma vez mais em grande evidência no escalão de sub-19.

Depois de uma caminhada sem ceder qualquer set até ao final da prova de singulares, o atleta do Club Sports da Madeira, de apenas 16 anos veio a medir forças com o indiano Sugi Sai Bala Singha Gopinath Singh na final tendo vencido por 2-1 com os parciais de 11-21, 21-14 e 21-5, e num encontro que teve a duração de 36 minutos.

Na prova de pares e fazendo dupla com o português Alexandre Bernardo, Tiago veio a atingir os quartos-de-final.