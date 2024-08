Madeira junta-se à concentração mundial pela Venezuela

A Praça do Município, na cidade do Funchal, acolhe este sábado, 17 de Agosto, uma concentração de pessoas pela democracia na Venezuela.

A manifestação de cariz mundial tem como objectivo defender a vitória da oposição venezuelana nas últimas eleições presidenciais.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional de hoje:

- Das 10 às 12 horas e das 14 às 18 horas - Visitas á Fragata Bartolomeu Dias no Porto do Funchal;

- 19h30 - Intercâmbio Cultural entre o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz e o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Fermentões (Guimarães) na Praceta Padre Gabriel Olavo Garcês;

- 13h30 - Entrega de prémios do Torneio de Golfe Solidário da Delegação do Porto Santo do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro no Porto Santo Golfe;

- 14 horas - Exibição da Curta-Metragem 'Vale do fogo' do realizador João Brás na sala de cinema do Fórum Machico;

- A partir das 15 horas - Festival A'Norte em Santana;

- 15 horas - II Fórum Municipal da Juventude de Santana no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana;

- 18 horas - Actuação do DJ John Mig no Miradouro do Cabo Girão;

- 18 horas - Joga da I Liga de Futebol Português Nacional - Sporting no Estádio da Madeira;

- 19 horas - XVII Super Trail 4x4 em São Vicente;

- 22 horas - Festa do Senhor Santíssimo Sacramento no Porto da Cruz com o concerto de Sónia Soares;

Principais acontecimentos registados a 17 de Agosto, Dia do Gato Preto e Dia Internacional do Animal Abandonado:

1888 - Na cidade norte-americana de Atlanta não há um único sítio que venda Coca-Cola. A situação inédita deve-se à morte, no dia anterior, do inventor da bebida.

1927 - É fundada, no Porto, a Federação Portuguesa de Basquetebol.

1939 - II Guerra Mundial. Portugal assina com o Reino Unido o acordo Luso-Britânico de cooperação militar. O Governo inglês aceita apoiar o rearmamento nacional, contra a concessão de facilidades na utilização dos Açores.

1940 - II Guerra Mundial. Hitler ordena o bloqueio total do Reino Unido.

1943 - II Guerra Mundial. Assinatura secreta do acordo luso-britânico para a utilização dos Açores.

1943 - II Guerra Mundial. As forças dos generais Montgomery, inglês, e Patton, norte-americano, conquistam Messina, concluindo a libertação da Sicília.

1945 - Sukarno proclama a independência da Indonésia

1945 - O Presidente francês, Charles De Gaulle, comuta a pena de morte do marechal Pétain, presidente do governo colaboracionista de Vichy, para prisão perpétua.

1987 - Toma posse o XI Governo Constitucional de Aníbal Cavaco Silva, o primeiro executivo monopartidário com maioria absoluta no Parlamento.

1996 - É publicada em Diário da República a Lei, nº 33/96, de Bases da Política Florestal.

2001 - O ministro do Equipamento Social, Eduardo Ferro Rodrigues, confirma a vitória do consórcio RTP/SIC/SGC no concurso para a exploração da Televisão Digital Terrestre.

2003 - Iraque. O repórter de imagem palestiniano da agência Reuters Mazen Dana, 41 anos, é morto no exterior da prisão de Abu Ghraib em Bagdad, por soldados norte-americanos.

2006 - O conselho de ministros aprova um decreto-lei que estabelece o novo regime de apoio às artes e a regulamentação da Lei do Cinema e do Audiovisual.

2006 - São exumados os restos mortais de 1.153 presumíveis vítimas do massacre de muçulmanos por sérvios no enclave Srebrenica, Bósnia, de uma vala comum em Kamenica, no leste.

2007 - Cerca de uma centena de ativistas do movimento ecologista "Verde Eufémia" destrói cerca de um hectare de milho transgénico, na Herdade da Lameira, em Silves.

2012 - As três jovens - Nadejda Tolokonnikova, de 22 anos, Ekaterina Samoutsevitch, de 29, e Maria Alekhina, de 24 - do grupo russo 'punk' Pussy Riot são condenadas a dois anos de prisão pelo tribunal Khamovnitcheski de Moscovo, Rússia, por "vandalismo" e "incitamento ao ódio religioso".

2017 - Um atentado terrorista em Barcelona, Espanha, provoca 13 mortos e cerca de uma centena de feridos, após uma furgoneta ter galgado um passeio e atropelado dezenas de pessoas na zona da Praça da Catalunha, nas Ramblas, no centro da cidade. O grupo 'jihadista' Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado.

Pensamento do dia: