Benfica vence Casa Pia com segunda parte dominadora

O Benfica retificou hoje a má entrada no campeonato e, com uma segunda parte dominadora, venceu na receção ao Casa Pia por 3-0, em jogo da segunda jornada da I Liga de futebol.

Depois do nulo que se verificava ao intervalo, os 'encarnados', que na ronda inaugural perderam em Famalicão por 2-0, entraram mais fortes na segunda metade e viram o esforço compensar a partir dos 70 minutos, com o golo do grego Pavlidis, a estrear-se a marcar oficialmente pelo Benfica, seguindo-se os tentos de Tiago Gouveia (80) e de Aursnes (90), perante um Casa Pia que continua sem pontuar para o campeonato.

Com este triunfo, o Benfica sobe para já ao quinto posto, com três pontos, enquanto os casapianos estão na parte baixa da tabela, no último lugar, sem qualquer ponto somado.