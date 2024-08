FC Porto dominador não facilita e vence Santa Clara nos Açores

O FC Porto venceu hoje o Santa Clara por 2-0, em jogo da I Liga de futebol disputado em Ponta Delgada, nos Açores, onde os 'dragões' foram dominadores e não facilitaram a conquista dos três pontos.

Os golos da partida, a contar para segunda jornada, foram apontados por Iván Jaime (16 minutos) e Galeno, de grande penalidade (25). Com o triunfo, a formação de Vítor Bruno soma seis pontos na I Liga, enquanto os insulares mantêm-se com três pontos.

Ao longo do primeiro tempo, o FC Porto assumiu o domínio da posse da bola, instalando-se no meio-campo contrário, obrigando o Santa Clara a recuar as linhas. O trio Alan Varela, Nico González e Vasco Sousa conseguiram imprimir velocidade no último terço do terreno, expondo as fragilidades da defesa do Santa Clara [conhecida, habitualmente, pela organização].

Ao chegar à vantagem de dois golos antes da meia de hora, os 'azuis e brancos' ficaram confortáveis no encontro e controlaram as instâncias da partida.

Primeiro, foi Iván Jaime a inaugurar o marcador, aos 16 minutos, após assistência de Nico González, aproveitando uma brecha na ala direita da defesa açoriana para bater Gabriel Batista, que não ficou isento de responsabilidades no lance.

Depois, aos 25 minutos, Galeno ampliou a vantagem dos 'dragões' através de uma grande penalidade, cometida por Alysson sobre Navarro.

Os açorianos não conseguiram chegar à baliza adversária muitas vezes na primeira parte, mas estiveram perto do golo em duas ocasiões, através de transições rápidas.

A primeira oportunidade de golo do encontro, aliás, pertenceu à equipa da casa. Logo aos cinco minutos, Diogo Costa negou o golo a Gabriel Silva com uma defesa extraordinária. Já aos 29 minutos, foi Galeno quem manteve as redes do FC Porto invioláveis, com um corte tangencial a evitar o golo de Vinicius, após uma falha de Diogo Costa.

No segundo tempo, o jogo baixou de intensidade e ficou mais equilibrado. A partida ficou concentrada na zona central do campo e nenhuma das equipas conseguiu assumir o domínio do encontro.

Aos 65 minutos, as aspirações do Santa Clara, que até então procurava subir no terreno, ficaram comprometidas com a expulsão de Adriano por vermelho direto.

O lance mais perigoso do segundo tempo para os 'azuis e brancos' aconteceu aos 82 minutos: Gonçalo Borges rematou de fora da área e obrigou Gabriel Batista a uma grande estirada.

Já o Santa Clara conseguiu ameaçar a baliza adversária com um remate de Venâncio aos 85 minutos, após um ressalto na área na sequência de um lance de bola parada.

Na reta final, o sol que marcou a fase inicial do jogo, foi coberto pelas nuvens, acompanhando o resfriamento da partida dentro das quatro linhas.