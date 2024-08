FC Porto e Sporting com desafios nas ilhas, Benfica procura vitória com Casa Pia

FC Porto e Sporting têm deslocações às ilhas, para defrontarem Santa Clara e Nacional, respetivamente, em jogos da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, enquanto o Benfica, ainda sem pontos, recebe o Casa Pia.

Os 'dragões' vão ser os primeiros a entrarem em campo, em Ponta Delgada, na sexta-feira, a partir das 16:00 locais (17:00 em Lisboa), num embate entre dois dos sete vencedores da primeira ronda.

O FC Porto venceu em casa ao Gil Vicente, por 3-0, um resultado só superado pelos 4-1 impostos pelos açorianos, no regresso ao principal escalão, ao Estoril Praia, após reviravolta.

O campeão Sporting, vencedor no encontro de arranque do campeonato, frente ao Rio Ave (3-1), visita o Nacional, que marcou o regresso à I Liga com uma igualdade 1-1 na visita ao também promovido AVS, no sábado, às 18:00.

Os 'leões' voltam a entrar em campo depois de, aparentemente, terem superado o desaire frente ao FC Porto, para a Supertaça Cândido Oliveira, enquanto o Benfica testa, em casa, a tolerância dos adeptos para o treinador alemão Roger Schmidt, na receção ao Casa Pia, às 20:30.

Os 'encarnados' voltaram a perder na primeira jornada, tal como na época passada, por 2-0 no terreno do Famalicão, e procuram os primeiros pontos na receção ao Casa Pia, que também ainda não pontuou, depois de ter perdido em casa frente ao Boavista, por 1-0.

Tal como Sporting, FC Porto e Santa Clara, também Famalicão, Moreirense, Boavista e Vitória de Guimarães procuram voltar a somar três pontos, respetivamente frente a Estrela da Amadora, Arouca, Sporting de Braga e Estoril Praia, que ainda não venceram.

A jornada, que começa com a deslocação do FC Porto à Ilha de São Miguel, termina na segunda-feira com o embate entre o Estrela da Amadora e o Famalicão, na Reboleira, depois de os 'europeus' Vitória de Guimarães, em casa com o Estoril Praia, e Sporting de Braga, no terreno do Boavista, e já com Carlos Carvalhal ao 'leme', cumprirem os seus jogos no domingo.

Programa da segunda jornada:

- Sexta-feira, 16 ago:

Santa Clara - FC Porto, 16:00 locais (17:00, horas de Lisboa)

Gil Vicente -- AVS, 20:15

- Sábado, 17 ago:

Rio Ave -- Farense, 15:30

Nacional -- Sporting, 18:00

Benfica - Casa Pia, 20:30

- Domingo, 18 ago:

Moreirense -- Arouca, 15:30

Vitória de Guimarães - Estoril Praia, 18:00

Boavista - Sporting de Braga, 20:30

- Segunda-feira, 19 ago:

Estrela da Amadora -- Famalicão, 20:15