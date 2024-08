Famalicão vence Benfica por 2-0 no arranque da edição 2024/25 da I Liga

O Famalicão venceu hoje na receção ao Benfica, por 2-0, com golos de Sorriso e Zaydou Youssouf, em jogo da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O avançado brasileiro Sorriso marcou o primeiro golo do encontro, aos 12 minutos, e o médio francês Zaydou Youssouf confirmou o triunfo minhoto, já perto do final, aos 90.

Com este triunfo, o Famalicão junta-se a Santa Clara, FC Porto, Sporting e Boavista entre os vitoriosos da primeira ronda, enquanto o Benfica voltou a estrear-se no campeonato com uma derrota, tal como na época passada, no terreno do Boavista (3-2).