Queimadas fora de época motivam alerta por parte do PAN

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) mostra-se preocupado com a realização de queimadas numa altura em que as mesmas não são permitidas, manifestando, por isso, o seu descontentamento com situações que, dizem, "colocam em risco o trabalho dos agentes de protecção civil".

Num comunicado que tem Vítor Gomes como porta-voz, o PAN reforça que a proibição de realizar queimadas é efectiva entre 1 de Junho e 30 de Novembro, e relembra que, mesmo no resto do ano, é necessário uma autorização prévia para o efeito.

"Neste período temos visto apelos da protecção civil através de vários meios de comunicação a apelar pela sensibilização da população em geral para boas práticas, diminuindo os riscos de incêndios. Todas as pessoas são agentes de protecção civil e garantir a sensibilização e consciencialização da comunidade é fundamental para um Verão sem incêndios. O que não compreendemos é como é que há entidades que passam licenças para queimadas em pleno mês de Agosto, quando se fala dos dias mais quentes de sempre. Tem acontecido várias situações, nomeadamente no concelho do Funchal, o que acaba por transmitir uma imagem à população de desresponsabilização para com este tema. Estes actos colocam a população em risco, porque estas autorizações ainda que controladas podem gerar situações mais graves", refere Vítor Gomes, membro da estrutura

Nesse sentido, o partido pede mais "sintonia" entre as diferentes estruturas governativas quando à prevenção e combate aos incêndios, nomeadamente no que toca às autorização para esta prática. "O objectivo deverá ser o de avançar com medidas que garantam que não se voltem a repetir erros do passado, tendo as regras que ser cumpridas por todos" referem, num comunicado.

O PAN aproveita a ocasião para agradecer "o empenho dos operacionais que têm feito vigilância e patrulhamento nas nossas serras dia e de noite", realçando o contacto com a população.