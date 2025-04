Macron anuncia cimeira com PR do Egito e rei da Jordânia

O Presidente francês Emmanuel Macron anunciou hoje a realização de uma cimeira trilateral sobre a situação em Gaza com o seu homólogo egípcio, Fattah al-Sissi, e o rei jordano, Abdullah II, durante uma visita ao Egito na próxima semana.

"Em resposta à situação de emergência em Gaza e no âmbito da visita que estou prestes a efetuar ao Egito a convite do Presidente Al-Sissi, vamos realizar uma cimeira trilateral com o Presidente egípcio e o Rei da Jordânia", afirmou na rede social X.

Emmanuel Macron é esperado no Cairo no domingo à noite, onde manterá conversações com o seu homólogo egípcio na segunda-feira de manhã.

A cimeira trilateral terá lugar no mesmo dia na capital egípcia, segundo o Palácio do Eliseu.

Na terça-feira, o Presidente francês deslocar-se-á também à cidade de Al-Arich, a 50 quilómetros da Faixa de Gaza, para se encontrar com agentes humanitários e de segurança e "sublinhar a sua mobilização constante" a favor de um cessar-fogo.

Após dois meses de uma frágil trégua entre o Hamas e Israel, o exército israelita retomou, em 18 de março, a sua ofensiva militar na Faixa de Gaza, a partir da qual o movimento palestiniano lançou ataques sem precedentes contra Israel em 07 de outubro de 2023.

O braço armado do Hamas divulgou hoje um vídeo que mostra dois reféns israelitas em Gaza, no qual afirmam ter sobrevivido a um alegado ataque israelita.

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu governo argumentam, contra o conselho da maioria das famílias e parentes dos reféns, que o aumento da pressão militar é a única forma de forçar o Hamas a devolver os reféns, vivos ou mortos, ainda mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza.