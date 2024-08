Presidente da República preocupado e solidário com a Madeira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está atento à situação na Madeira e mostra-se preocupado e solidário com a população atingida pelas chamas.

A informação foi prestada pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, que "tem acompanhado de forma constante a evolução dos incêndios que afetam a nossa Região desde o dia 14, recebendo informação do Governo Regional, do Serviço de Proteção Civil e do General Comandante Operacional da Madeira", informa uma nota emitida esta tarde/noite.

Além disso, "afiança, "o Representante da República tem informado em permanência Sua Excelência o Presidente da República, que tem transmitido a sua grande preocupação e solidariedade".

Também o "Representante da República solidariza-se com a população atingida, esperando que, tão brevemente quanto possível, a situação seja restabelecida e exprime o seu apreço e reconhecimento aos Bombeiros, Autarcas, e a todos os elementos da Proteção Civil regional e municipais envolvidos no combate aos incêndios", acrescenta a nota.