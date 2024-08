BE Madeira solidário com vítimas mas crítico com actuação do Governo

O Bloco de Esquerda, através da sua comissão coordenadora regional, lança fortes críticas ao Governo Regional, ainda que tenha uma palavra para as populações afectadas com os grandes incêndios que estão a assolar a Madeira.

"Contrariando as posições políticas de direita e extrema-direita, negacionistas das alterações climáticas, é inegável que estão a ocorrer fenómenos meteorológicos extremos, tempestades violentas, ondas de calor e incêndios devastadores, com cada vez maior frequência em diversas áreas do mundo. A Madeira não escapa", começa por calcular.

E ainda acrescenta: "A Agência Europeia do Ambiente, a OCDE e as Nações Unidas entre outras entidades internacionais têm sublinhado a necessidade urgente de fortalecer infraestruturas e políticas de gestão de crise, alertando para a necessidade de uma abordagem coordenada e integrada a nível local, nacional e internacional para enfrentar estas ameaças crescentes e defendendo a adoção de medidas preventivas e reativas adequadas para proteger a população nas diversas dimensões dos impactos dos incêndios rurais e urbanos. A própria Comissão Europeia tem vindo a adquirir novos meios aéreos no âmbito do Centro de Coordenação de Respostas de Emergência (CCRE)."

Perante as evidências e a inevitabilidade, o BE-Madeira, "expressando solidariedade às populações atingidas pelo incêndio em curso e reconhecimento aos bombeiros pelo trabalho realizado", diz que "não pode deixar de criticar a posição de Miguel Albuquerque e do governo regional do PSD de recusar o apoio do governo da República em meios técnicos, aéreos e outros, de combate ao incêndio e só voltar atrás nessa decisão após grande pressão pública e quando o fogo está à porta da casa das pessoas", lamenta.

E ainda salientam que, "com tais posições, o governo PSD/CDS demonstra uma enorme insensibilidade perante a destruição do coberto vegetal e diminuição da biodiversidade da Madeira bem como perante a angústia e sofrimento das populações atingidas pelos eventos climáticos extremos. E tais atitudes de Miguel Albuquerque e do PSD/CDS põem também a claro qual o papel doutros partidos políticos como o PAN e o CH, que viabilizaram este governo do PSD: ao contrário dos discursos, não defendem nem as pessoas, nem os animais nem a natureza!", conclui a nota emitida esta noite de sábado.