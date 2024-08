Iniciativa Liberal critica medidas do Governo para o turismo

A Iniciativa Liberal (IL) veio hoje a público demonstrar o seu descontentamento para com as mais recentes medidas do Governo Regional ligadas ao turismo, nomeadamente no que se refere ao parqueamento no Pico do Areeiro.

Refere a IL que “as medidas pecam por tardias e confirmam as falhas graves ao nível do planeamento e da gestão turística, nos últimos anos, o que levou que a situação chegasse ao ponto em que se encontra."

Eis, na íntegra, o comunicado da IL:

1. As medidas agora apresentadas pecam por tardias e confirmam as falhas graves ao nível do planeamento e da gestão turística, nos últimos anos, o que levou que a situação chegasse ao ponto em que se encontra.

2. Tendo em conta o atraso verificado na implementação das medidas a IL Madeira considera fundamental o cumprimento dos prazos de implementação estabelecidos bem como o acompanhamento dos seus resultados práticos que não se farão sentir antes de 2025.

3. A Iniciativa Liberal reitera ainda a sua posição de princípio de que taxar por taxar, não constitui a solução. A cobrança de taxas deve ser complementada com a disponibilização de meios, materiais e humanos, adequados à gestão dos fluxos e dos equipamentos turísticos, bem como à fiscalização do cumprimento das regras de circulação e estacionamento de viaturas automóveis.

4. Adicionalmente, a IL Madeira considera imprescindível que o produto das taxas cobradas seja aplicado em investimentos no setor do Turismo e em infraestruturas e não, como sucederá se esse modelo não for implementado, em despesas correntes da Administração Regional, devendo a gestão ser efetuada em articulação plena com os interessados.

Em conclusão, a IL Madeira considera que as medidas pontuais agora anunciadas, de forma tardia, são o ponto de partida para muito que ainda há e ficou por fazer nos últimos anos.