Torneio de Golfe Solidário no Porto Santo foi um sucesso

Decorreu, hoje, no campo de golfe do Porto Santo o torneio solidário organizado anualmente pela Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) e a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo.

"Apostamos sempre na prevenção", logo "apostar neste torneio desde 2011 é sempre bom”, concluiu Vânia Mendonça da delegação regional da LPCC no Porto Santo, em declarações ao DIÁRIO.

Em termos competitivos, na edição deste ano participaram 33 golfista.

“Este ano tivemos 33 participantes na categoria de adultos, mas fizemos um circuito para crianças, tivemos quatro inscrições e esperamos que para o ano que bem sejam mais”, realçou a responsável.

Vânia Mendonça adiantou ainda que este torneio "para continuar", pois "constitui uma aposta ganha, com a parceria com a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo”. Também outras entidades como Porto Santo Line, Grupo Sousa, Vila Baleira Porto Santo e a Câmara Municipal do Porto Santo, aderiram ao torneio solidário na edição 2024.

Em termos desportivos o torneio foi Ganho por Rui Freitas. Marcelo Mendonça ficou em segundo lugar e,. em terceiro, Miguel Pereira.