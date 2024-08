PS critica medida anunciada pelo Governo para cobrar estacionamento no Pico do Areeiro

O Partido Socialista criticou hoje a medida anunciada pelo Governo Regional para cobrar estacionamento no Pico do Areeiro, defendendo um regime de isenção para os madeirenses para estacionamento e acesso aos percursos pedestres.

“É fundamental criar um regime de exceção para os madeirenses, no estacionamento e acesso a percursos pedestres, sob pena de estarmos a criar um apartheid financeiro, ou seja, a privar o acesso das pessoas a determinadas zonas por questões financeiras. Note-se que vivemos numa região que tem a maior taxa de risco de pobreza do país e um poder de compra 13% abaixo da média nacional”, afirmou Victor Freitas através de uma nota de imprensa.

O deputado socialista lembrou ainda que desde 2021 o Partido Socialista tem apresentado na Assembleia Regional propostas para a criação de um regime jurídico dos percursos pedestres e da gestão de fluxos turísticos nesses percursos, que “têm sido sistematicamente chumbadas pelo PSD e pelo CDS” e lamenta que “tenha sido necessário chegarem a um limite em que se veem obrigados a tomar medidas”.

E explicou: As propostas sobre esta matéria apresentadas pelo PS na Assembleia Regional visam “medir a carga humana, perceber a quantidade de pessoas que esses percursos podem ter, melhorar as medidas de segurança e criar um plano de proteção civil para essas áreas, assim como melhorar as condições de estacionamento e das instalações sanitárias”.