PTP acusa Albuquerque de "arrogância" na recusa de apoio aos incêndios

O PTP classificou, hoje, de “arrogância” a recusa do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque em aceitar o apoio do Governo da República no combate aos incêndios que atingem a zona Oeste da ilha Madeira.

Albuquerque recusa apoio da República para combate ao incêndio Presidente do Governo Regional disse que os meios no terreno são suficientes

“Para o bem da Madeira, esperemos que o Governo Regional não tenha de engolir a palavras, para conseguir combater os incêndios que assolaram os concelhos da Ribeira Brava e Câmara de Lobos ”, refere Raquel Coelho citada em nota de imprensa.

Para o PTP, "descartar ajuda quando se sabe que as chamas são imprevisíveis é prematuro e irresponsável".

“Miguel Albuquerque parece o imperador Nero, a tocar harpa enquanto Roma ardia”, atira a trabalhista.

O incêndio, que deflagrou na passada quarta-feira na Ribeira Brava e propagou-se no dia seguinte ao município contíguo de Câmara de Lobos, está a ser combatido no terreno por mais de 50 operacionais de várias corporações da Região, tendo alcançado esta madrugada a freguesia do Curral das Freiras.

Mais de 50 pessoas evacuadas de casas no Curral das Freiras Mais de 50 pessoas foram esta noite evacuadas das suas casas no Curral das Freiras devido ao grande incêndio que tem agora duas frentes activas nesta freguesia, nos sítios da Terra Chã e Seara Velha.

Neste momento, o fogo alastra também na direcção do Jardim da Serra.