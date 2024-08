Ana Sousa enaltece Gastronómica do Caniço e garante apoio do GR a Santa Cruz

Teve início esta sexta-feira, 16 de Agosto, a Festa Gastronómica do Caniço, um "evento que congrega muito mais do que a identidade gastronómica, identifica as suas gentes, os seus saberes e as suas tradições, particularmente”, descreve a secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa.

A governante que presidiu a abertura do evento, em representação do Presidente do Governo Regional, garantiu que “o Governo Regional irá continuar a apoiar a cidade do Caniço e o concelho de Santa Cruz, ultrapassando os desafios que irão, com certeza, colocar-se, mantendo sempre a identidade da cidade e da sua população acima de tudo”.

Na ocasião, a governante conviveu de perto com os comerciantes da Festa e percorrer os espaços que integram a mostra de gastronomia local e regional, considerada por muitos, um dos maiores cartazes turísticos da cidade e do concelho.

Até dia 21 de agosto, a Festa Gastronómica promete muita animação, música, gastronomia e teatro até ao centro do Caniço.