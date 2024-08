"Santa Cruz faz hoje mais pela cultura"

A Presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, liderada por Filipe Sousa (JPP) destaca este domingo, 11 de Agosto, a dinâmica cultural implementada no concelho desde 2013.

Em nota publicada nas redes sociais da autarquia, Filipe Sousa destaca o "investimento significativo" na área cultural e a colaboração institucional com diversas entidades, dando como exemplo os apoios à Casa do Povo da Camacha e à Casa da Cultura, assim como apontando para uma série de eventos que decorrem no município.

"Santa Cruz tem um panorama cultural e um movimento associativo bastante dinâmico e que nos tem merecido toda a atenção", sublinha o autarca, considerando que "a dinâmica implementada na cultura [em Santa Cruz] não tem paralelo".