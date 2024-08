Ana Sousa reuniu-se com responsáveis do projecto 'Velejar pela Inclusão' no Porto Santo

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, reuniu-se, esta segunda-feira, no CNPS, com equipa do projecto 'Velejar pela Inclusão', apoiado pelo orçamento participativo.

Ana Sousa disse ao DIÁRIO que esta “foi uma reunião integrado no projecto do orçamento participativo da Região, através da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude”.

Como este projecto acaba agora em Setembro, esta foi uma reunião de acompanhamento para ouvir os pais destas crianças que estão a ser alvo destas actividades, com o intuito de perceber como poderemos desenvolver as próximas no futuro". Ana Sousa

Ana Sousa disse que "era muito importante ouvir as famílias para saber as suas necessidades e aspirações, para que o Governo Regional possa apoiar devidamente o decorrer destas atividades”.

Além de Ana Sousa, estiveram também nesta reunião a directora regional da Cidadania e Assuntos Sociais, Graça Moniz, e o gestor do projecto 'Velejar pela Inclusão', Élvio Sousa.