Intercâmbio cultural entre Grupo de Folclore de Santa Cruz e de Guimarães

O Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz e o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Fermentões-Guimarães promovem um intercâmbio cultural, entre os dias 15 a 23 de Agosto, envolvendo apresentações e actividades que visam promover e fortalecer o folclore como uma expressão cultural autêntica

"Este intercâmbio é uma oportunidade única para que os dois grupos partilhem as suas tradições, aprendam uns com os outros e ofereçam ao público uma amostra rica do património folclórico das suas respectivas regiões", indica nota à imprensa.

No dia 17 de Agosto, na Praceta Padre Gabriel Olávo Garcês, está previsto um evento que promete ser um dos momentos altos desta colaboração, proporcionando uma noite de música, dança e convívio que irá enriquecer a comunidade e aproximar os grupos participantes.

"Todos estão convidados a comparecer e prestigiar este encontro de culturas, que promete encher a Praceta Padre Gabriel Olávo Garcês de cor, ritmo e alegria, celebrando a diversidade e a união entre as tradições populares de Santa Cruz e Fermentões", conclui a mesma nota.