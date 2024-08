Sancho Gomes garante o apoio da Região à comunidade madeirense na Venezuela

“A Região estará sempre ao lado das suas Comunidades”. A garantia foi deixada esta quarta-feira, 14 de Agosto, pelo director Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), Sancho Gomes, após uma reunião mantida com os Conselheiros da Diáspora Madeirense na África do Sul, na Austrália, no Brasil, na Europa e na Venezuela, e ainda representantes do movimento associativo das Comunidades.

“Todos os madeirenses que residem fora da Madeira são tão madeirenses como nós. Se alguma vez algum deles necessitar de algum apoio, o Governo Regional estará sempre presente para prestar esse apoio”, reforçou o governante após a reunião, que decorreu no Salão Nobre do Palácio do Governo, onde foi destacado o trabalho de continuidade da DRCCE.

Questionado sobre a Venezuela, Sancho Gomes referiu que o Governo Regional “está a acompanhar o evoluir da situação e que se algum madeirense necessitar de apoio, o Governo estará presente. Na Venezuela ou em qualquer outra comunidade".

Maurício Cysne, conselheiro da Diáspora Madeirense na Europa, e porta-voz do encontro, reiterou a disponibilidade tanto dos conselheiros, quanto do Executivo madeirense para apoiar a diáspora madeirense, lembrando a importância do papel dos conselheiros, uma figura que deve ser reforçada nos países de acolhimento, tal como está previsto no actual Programa de Governo.

“Em toda e qualquer circunstância, sempre que a comunidade precisar de apoio, os conselheiros estarão sempre disponíveis, bem como Governo Regional, através da Direcção Regional”, disse.

Durante o encontro, foi abordada também a questão da segurança na África do Sul, com as entidades regionais a fazer votos de que que o novo governo "consiga encontrar uma solução efectiva”, bem como a realidade na Austrália, em especial sobre a "importância de continuar a apoiar a Casa da Madeira na Austrália, uma instituição com 50 anos e que actualmente sofre algumas pressões para a fusão com a Casa de Portugal na Austrália”.

A comunidade madeirense no Brasil, uma das mais antigas, também mereceu uma análise, com Maurício Cysne a destacar o “trabalho extraordinário realizado pelas Casas da Madeira existentes no país" e a apontar que há agora uma nova associação,a a Associação LusoBrasileira de Beneficência Madeirense, que tem por objectivo "trabalhar na comunidade mais antiga e dar memória à diáspora madeirense no Brasil”.