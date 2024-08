Governo pretende eliminar poder dos condóminos sobre alojamento local

Bom dia. Um dos temas do dia, pelo menos em dois jornais desta sexta-feira, é a reversão da lei que dava aos condomínios e às assembleias de condóminos o poder de decidir se os edifícios podiam ou não ter alojamentos locais. Governo quer acabar com essa legislação.

No Correio da Manhã:

- "Hospital exige 54 mil euros a Betty"

- "Revista americana revela vida de mentiras do casal"

- "CUF processa socialite por calote"

- "Reportagem no funeral de militantes do Hezbollah"

- "Festival da saudade arranca hoje em Fátima"

- "Milhões das Arábias aliviam pressão nas contas do Benfica"

- "Uruguaio: Maxi Araújo na mira do Sporting"

- "FC Porto: Juventus insiste em Francisco Conceição"

- "Espanha procura padre pedófilo em Portugal"

- "Matou em Carnide: Homicida perigoso à solta em Lisboa"

- "Montenegro anuncia: Pensionistas vão receber cheque entre 100 e 200Euro"

No Público:

- "Governo quer tirar poderes aos condóminos no alojamento local"

- "Médio Oriente. Mortes em Gaza ultrapassam as 40 mil"

- "Futebol. Mbappé, Álvarez e os treinadores: as grandes ligas estão de volta"

- "Diário de Um Cientista. Um predador pouco provável empurra o tordo-do-príncipe para a extinção"

- "Bienal de Veneza. Por outra ideia de civilização, outra forma de ver arte"

- "1930-2024. Gena Rowlands, uma actriz de paixão"

- "21.ª edição. Fernando Pimenta vai à Universidade de Verão do PSD"

- "Turismo. Clima influencia hábitos de viagem de 76% dos europeus"

- "Politólogos. Sem medidas estratégicas, PSD apontou ao centro"

No Jornal de Notícias:

- "Novo passe dos comboios exclui ligações com metro"

- "Abrigo desmantelado estava cheio de animais maltratados"

- "Servette 1-2 Braga. Carvalhal já rende no banco suíço. Guerreiros avançam na Liga Europa e V. Guimarães passa na Liga Conferência"

- "F. C. Porto. Evanilson no Bournemouth deixa cheque de 37 milhões no Dragão"

- "Saúde. Negócio das terapias alternativas desacelera"

- "Lisboa. Mãe abandona menina na rua em carrinho de bebé"

- "Algarve. Mulher vítima de violência doméstica morta à facada em casa"

- "Espinho. Construção de estádio municipal congelada"

- "Viana. Cortejo das Mordomas vigiado com drones"

- "Verão. Ricardo Pereira reúne família nas Maldivas"

No Diário de Notícias:

- "Educação. Falta de recursos, edifícios deteriorados. Novo ano letivo, velhas dificuldades"

- "Neemias Queta: 'Para o adepto, a NBA é espetáculo. Mas eu não estou lá para dar espetáculo, estou lá para ganhar'"

- "Mpox. 'OMS aprendeu com covid e já está a pedir ajuda para um surto'"

- "100º aniversário. Francisco José, o último romântico"

- "Pontal. 'Populismo', 'falta de visão' e 'discurso de campanha'. As críticas e os anúncios de Montenegro"

- "Entrevista a Joel K. Goldstein. 'É um erro dizer que a escolha para vice-presidente não faz diferença nos EUA'"

- "Turismo. Apesar da seca, golfe tem impacto de 4 mil milhões na economia"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Carla Chambel, atriz: 'Se pudesse ser invisível, beliscaria o rabo a todos aqueles que atiram beatas para o chão'"

No Negócios:

- "Condóminos voltam a perder poder no alojamento local"

- "Entrevista a José Pedro Zúquete. Para os identitários, existe uma guerra civil na Europa"

- "#Os Mais Poderosos 2024. #22 Fernando Campos Nunes mantém um crescimento forte na Constructel, à boleia do apoio da Goldman Sachs. #21 [Emmanuel Macron] É uma das vozes mais influentes na UE, mas as dores de um país dividido debilitaram-no em termos internos"

- "Cereais. Executivo 'empenhado' em solução para a Silopor"

- "Norges Bank, o maior fundo soberano, torna a apostar no país"

- "Tecnológica EID fecha contrato de 30 milhões com a NATO"

- "Bónus extra pode chegar a cerca de dois milhões de pensionistas"

No O Jornal Económico:

- "Portugal tem reserva de cereais para apenas 15 dias"

- "'A transformação digital na construção pode gerar muitíssimo rendimento'. ['coach de transformação digital espanhol Alejandro de Zunzunegui]"

- "'Bancos continuam a ter capacidade para financiar imóveis'. Entrevista com Luís Filipe Silveira, diretor da Hipoges"

- "Et cetera. As nossas sugestões de livros para as suas férias"

- "Sindicato dos tripulantes da easyJet admite convocar mais dias de greve"

- "Montenegro anuncia 'cheque' para pensionistas, passe ferroviário e novos cursos de medicina"

- "Inapa admitiu vender área de 'packaging' para pagar ajuda da Parpública"

- "Digi admite lançamento em Portugal sem roaming nacional e sem fidelização"

- "Bolsas aproximam-se dos níveis anteriores ao 'sell off' com sinais de corte dos juros"

- "Autoridade Palestiniana aposta em diplomacia paralela às conversas para cessar-fogo"

No O Jogo:

- "Evanilson abre porta a entradas. Bournemouth avança 37MEuro pelo brasileiro já e pode chegar aos 47MEuro em objetivos. SAD está no mercado a explorar as soluções que estão referenciadas"

- "Vítor Bruno assume a perda de 'uma referência', mas desdramatiza e aponta soluções: 'Temos alvos identificados e alternativas internas'"

- "Francisco Conceição volta a falhar os convocados"

- "Calibre europeu. Braga e Vitória ganham e carimbam acesso aos play-off da Liga Europa e Conferência"

- "Benfica. Águias e Nápoles desatam Neres"

- "Falsas partidas das águias só deram título duas vezes"

- "Sporting. 'Maxi Araújo pode ser ainda melhor'. Gustavo Ferreyra, ex-selecionador sub-23 uruguaio, traça perfil do alvo leonino"

No A Bola:

- "Vítor Roque é o plano B. Sporting já tem alternativa a Ioannidis"

- "Maxi Araújo custa 16 milhões"

- "FC Porto. Evanilson no Bournemouth por Euro37+10 milhões"

- "SAD vai ao mercado por avançado"

- "Nehuén Pérez negociado. Central argentino da Udinese"

- "Servette 1-2 Braga. Superioridade e golos de luxo"

- "V. Guimarães 2-0 Zurique. Domínio avassalador"

- "Benfica. Intransigência por Neres. Nápoles ainda não chegou aos 30 milhões que as águias exigem"

E no Record:

- "Maxi Araújo é leão"

- "Internacional uruguaio custa 14 MEuro e assina por 5 épocas"

- "Extremo de 24 anos brilhou na Copa América"

- "Jogava com Paulinho nos mexicanos do Toluca"

- "Benfica: Renato Sanches vai a jogo"

- "Entre nos convocados para defrontar Casa Pia"

- "Di María espreita titularidade"

- "Avança proposta única para revisão de estatutos"

- "FC Porto: Enquanto espera pela Juventus - Chico falha Santa Clara"

- "Fábio Cardoso emprestado ao Alain dos Emirados"

- "Namaso de pedra e cal no ataque"

- "Arábia Saudita: CR7 mata e discute Supertaça com Jesus"

- "Supertaça europeia: Estreia de sonho para Mbappé"

- "Minhotos à conquista da Europa"