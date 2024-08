GR enaltece trabalho da Casa do Povo da Camacha enquanto embaixadora da cultura regional

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, presidiu esta sexta-feira, 9 de Agosto, em representação do Governo Regional da Madeira, à abertura da 33.ª edição do ART´Camacha – Festival de Arte Camachense.

Na ocasião, a governante felicitou o trabalho da Casa do Povo da Camacha, na pessoa de Ricardo Vasconcelos, presidente da instituição, bem como de todos os dirigentes dos órgãos sociais, "que desde 1937 fazem crescer a Casa do Povo com um vasto conjunto de iniciativas".

Rafaela Fernandes fez um reconhecimento público da "excelente prestação" do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha, não apenas na Região, mas também no estrangeiro, nomeadamente nas Festas do Santíssimo Sacramento, em New Bedford (EUA), onde foram "muito bem recebidos e onde demonstraram o seu importante papel como grandes embaixadores da cultura, do folclore e das tradições" madeirenses.

O ART’Camacha, evento promovido pela Casa do Povo da Camacha, decorre no Largo da Achada entre os dias 9 e 15 de Agosto, com um extenso programa de animação, afirmando a Camacha como a capital da cultura da Madeira. A governante, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, congratulou a entidade pelo dinamismo e empenho em todas as suas actividades, deixando a garantia do apoio do Governo Regional também no Festival, "apesar de possíveis atrasos inerentes à transição do quadro de apoio".