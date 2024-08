Vídeo mostra extensão do fogo na Ribeira Brava

O incêndio florestal, que ontem começou na Serra de Água, já tomou proporções assustadoras e queimou uma área considerável na concelho da Ribeira Brava, tendo esta noite e durante o dia lavrado já nos sítios do Espigão e da Trompica.

Um vídeo capturado do alto da Encumeada, ou seja do outro lado do vale, revela a dimensão do incêndio que continua activo.

Para já desconhecem-se as causas deste incêndio, mas a Polícia Judiciária já está a investigar.

