O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de actualizar o aviso laranja para o tempo quente, com persistência de valores muito elevados da temperatura máxima na ilha da Madeira até às 22 horas de domingo, 18 de Agosto.

Toda a ilha está com este aviso laranja, incluindo as costas norte e sul e as regiões montanhosas, sendo que há também um aviso a vigorar no mesmo período para a ilha do Porto Santo.