Mais novos aderem a clínica de ténis no Porto Santo Raquete Center

Aproveitando as férias na ilha dourada, o Porto Santo Raquete Center, em parceria com antigo tenista Pity Borges, estão a desenvolver uma clínica de ténis.

Esta iniciativa está a decorrer nos courts daquele complexo desportivo, contando com a participação de mais de 15 crianças nas aulas.

O DIÁRIO sabe que os adolescentes estão adorar participar neste primeiro contacto com o mundo do ténis, pois "têm-se empenhado com alegria" nas referidas aulas.

Esta clínica de ténis teve início esta quarta-feira e terminará no próximo sábado.